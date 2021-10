© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'assalto alla sede nazionale della Cgil di Roma in Corso d'Italia avvenuta oggi durante la manifestazione dei "no green pass", il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha convocato per domani alle 10 in Corso d'Italia, l'assemblea generale del sindacato. (Rer)