- "Inaccettabile la manifestazione 'no green pass'. Guerriglia contro la polizia, strade bloccate, saluti fascisti, offese a Draghi e Mattarella, sede Cgil assediata. Le minacce dell’estrema destra non passeranno. I responsabili di queste violenze siano assicurati alla giustizia". Lo scrive su Twitter il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri (Com)