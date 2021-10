Business news: Chinese Estates prevede di cedere l'intera partecipazione in Evergrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Chinese Estates Holdings, tra i principali azionisti del colosso immobiliare Evergrande, prevede di cedere l'intera partecipazione nell'azienda di Shenzhen alla compagnia privata Solar Bright, al prezzo di 255,30 milioni di dollari. A seguito della transazione, le azioni Evergrande di Chinese Estates smetteranno di essere quotate in borsa e gli investitori riceveranno un pagamento di 0,51 dollari per ogni azione cancellata. Chinese Estates aveva annunciato la potenziale cessione di tutte le sue quote partecipative lo scorso 23 settembre, in una manovra presentata come frutto di "prudenza e timore" per la grave crisi di liquidità attraversata da Evergrande, sopraffatta da un debito di oltre 300 miliardi di dollari. Il proprietario ed ex presidente di Chinese Estates, il miliardario Joseph Lau, aveva infatti reso nota la vendita di 108,9 milioni di azioni del gruppo immobiliare, un disimpegno già preannunciato dalle mosse dell'amministratrice delegata della compagnia, Chan Hoi Wan. Nelle prime due settimane di settembre, Chan aveva infatti portato a termine la vendita delle quote partecipative per un valore di 131,4 milioni. (Cip)