Business news: Filippine, compagnie energetiche si affidano a partner giapponesi per la decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conglomerati delle Filippine hanno stretto accordi con aziende giapponesi per ridurre le emissioni inquinanti, adattandosi così alla tendenza politica globale verso la decarbonizzazione. Le utility energetiche delle Filippine sono ancora fortemente dipendenti dal carbone e dal gas, ma la frenata di Manila sulla costruzione di nuove centrali termoelettriche a carbone, e le previsioni relative all'esaurimento di uno dei principali giacimenti di gas naturale del Paese entro il prossimo decennio, hanno spinto le aziende ad accelerare la ricerca di nuove fonti energetiche. "Vogliamo lavorare in collaborazione con Jera per conseguire la nostra visione decennale", ha dichiarato il presidente e amministratore di Aboitiz Power, Emmanel Rubio, riferendosi alla joint venture di Tokyo Electric Power Co. Holdings e di Chubu Electric Power. Il piano decennale di Aboitiz Power prevede il conseguimento di un equilibrio del 50 per cento tra energia prodotta da fonti rinnovabili e termoelettrico. Jera acquisterà il 27 per cento di Aboitiz Power al prezzo di 1,58 miliardi di dollari sulla base di un accordo annunciato il 27 settembre. Ad il carbone rappresenta circa il 60 per cento dell'energia prodotta da Aboitiz, ma il dipartimento dell'Energia delle Filippine ha annunciato lo scorso anno una moratoria alla costruzione di nuove centrali a carbone nel Paese, e il prezzo di quel combustibile fossile è in continuo aumento. (Fim)