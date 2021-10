© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condanno fermamente le violenze che hanno avuto luogo oggi in alcune città italiane. È inaccettabile che la legittima espressione delle proprie idee possa sfociare in aggressioni e atti d’intolleranza di qualsiasi genere. Esprimo tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine e alla Cgil”. Lo dichiara la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. (Com)