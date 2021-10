Business news: Egitto, introdotte tasse su e-commerce e per blogger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle entrate egiziana (Eta) ha annunciato le aliquote fiscali che verranno imposte a tutte le attività legate all'e-commerce e alla creazione di contenuti online, anche per blogger e YouTuber. La misura mira a integrare l'economia informale in quella formale, nonché a tenere traccia di tutte le transazioni condotte attraverso piattaforme online. Lo scorso 25 settembre l'Eta ha annunciato che YouTuber e blogger devono registrare i loro redditi presso l'Autorità. Quest'ultima ha stabilito che le aliquote non riguardano i soggetti con un reddito netto inferiore a 15.000 sterline (circa 821 euro). I redditi che vanno da 15.000 a 30.000 sterline (da 821 a 1.643 euro circa) saranno tassati al 2,5 per cento; da 30.000 a 45.000 (circa 2.465 euro) saranno tassati del 10 percento. I redditi compresi tra 45.000 e 60.000 (circa 3.287 circa) saranno tassati del 15 per cento; da 60.000 a 200.000 (circa 10.958 euro) saranno tassati del 20 per cento; da 200.000 a 400.000 (circa 21.916 euro) saranno tassati del 22,5 per cento. Infine, i redditi che superano le 400.000 sterline saranno tassati del 25 per cento. (Cae)