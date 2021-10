Business news: Tunisia, al via progetto per impiego droni per monitorare autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società per le autostrade della Tunisia, Tunisie Autoroutes, realizzerà un progetto per il monitoraggio stradale con droni moderni e avanzati in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del traffico e in coordinamento con la Guardia nazionale. Lo ha rivelato la direttrice generale della società per le Autostrade tunisine, Siham bin Sultan Al Mbarki al quotidiano "African Manager", affermando che l'azienda sta attualmente studiando come sviluppare il monitoraggio stradale per garantire la sicurezza dei cittadini. Al Mbarki ha affermato anche che le parti interessate si sono riunite per stabilire le prime caratteristiche del progetto con l'obiettivo di accelerarne il completamento ed entrare quanto prima nella fase realizzativa. La direttrice della società ha rivelato che questo progetto sarà lanciato presto sull'autostrada Tunisi-Hammamet e che la sua compagnia si occuperà dell'acquisto di apparecchiature alimentate a solare. (Tut)