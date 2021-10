Business news: compagnia russa Tatneft ha ripreso le sue attività in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Tatneft sta ripristinando lo sviluppo in alcuni dei suoi giacimenti in Libia. Lo ha affermato Vasilij Mozgovoj, vicedirettore generale della società con delega alla finanza aziendale, durante un incontro con la società di investimento Aton. "Le attività sono ripartite in Libia, anche se non ancora del tutto. Abbiamo firmato quattro accordi di condivisione della produzione nel Paese. Nonostante persistano alcune cause di forza maggiore, stiamo ricominciando a lavorare in alcuni campi", ha detto Mozgovoj. Il direttore generale della società Nail Maganov ha annunciato lo scorso marzo che Tatneft ha intenzione di tornare a sviluppare i progetti in Libia e di produrre i primi lotti di petrolio entro la fine dell'anno. La società nazionale libica Noc e Tatneft hanno firmato un accordo di esplorazione e produzione nel 2007. Nel 2011 era previsto l'inizio dello sviluppo industriale dei giacimenti nel Paese, ma nel marzo dello stesso anno Tatneft ha interrotto tutte le esplorazioni geologiche e ha sospeso i contratti precedentemente firmati a causa dello scoppio dell'operazione militare internazionale in Libia. (Rum)