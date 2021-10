Business news: Arabia Saudita, Banca mondiale prevede crescita Pil del 3,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha previsto una crescita del Pil del dell’Arabia Saudita del 3,3 per cento nel 2022. Lo ha dichiarato Issam Abousleiman, direttore della Banca mondiale per i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), secondo il quale un aumento della domanda mondiale di petrolio porterà il Pil del Regno ad aumentare del 2,4 per cento a fine 2021 e del 3,3 per cento nel 2022. Abousleiman ha tuttavia avvertito che le proiezioni della Banca mondiale sono rimaste suscettibili ai rischi legati alla pandemia di Covid-19, in particolare all'emergere di nuove varianti del coronavirus e di conseguenti restrizioni, che potrebbero comportare un nuovo calo della domanda globale di petrolio. (Res)