© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nel centro di Roma sono accaduti dei fatti gravissimi, che tutti devono condannare. Solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil per il feroce attacco subito a opera di manifestanti no Green Pass. La cultura della violenza è antidemocratica, e non si può stare a guardare senza prendere posizione". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio (Com)