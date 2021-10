Business news: sud-est asiatico, digitalizzazione riduce costi del 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione delle procedure commerciali tra i Paesi dell’Asia-Pacifico amplierebbe l’accesso alle merci e ridurrebbe del 13 per cento i costi del settore. È quanto emerge dal “Rapporto 2021 sull’agevolazione commerciale nell’ Asia-Pacifico”, emesso dalla Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia-Pacifico (Escap) e dalla Banca asiatica di sviluppo. Nel documento, la digitalizzazione viene presentata come il motore della ripresa post-pandemica, che deve essere coordinata da enti multilaterali come l’Organizzazione mondale del commercio (Oms). Commentando le misure proposte dal documento, Armida Salsiah Alisjahbana, sottosegretaria generale delle Nazioni Unite e segretaria esecutiva dell'Escap, ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente commerciale più “sostenibile e inclusivo” nell’area, funzionale ad alleviare l’impatto della Covid-19 e a favorire il reciproco sviluppo. (Fim)