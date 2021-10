Business news: Laos, inaugurata a Vientiane la nuova stazione costruita da China Railway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata a Vientiane, capitale del Laos, la nuova stazione ferroviaria costruita dalla compagnia cinese China Railway (Cr). Lo rende noto l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", aggiungendo che l'edificio copre un'area di 14.543 metri quadrati nei quali può accogliere fino a 2.500 passeggeri. La stazione, che sarà attraversata dalla linea ferroviaria Cina-Laos costruita nell'ambito della Nuova via della seta, sarà dotata di tre stalli con cinque linee e altri due stalli aggiuntivi con due linee riservate. Nel tentativo di "riflettere l'amicizia che lega i due Paesi", il design dell'edificio principale coniuga l'antica architettura cinese con i motivi della tradizione laotiana. La costruzione della linea ferroviaria di 422 chilometri che metterà in comunicazione i due Paesi è iniziata nel 2016 e, secondo quanto dichiarato dal primo ministro di Vientiane, Phankham Viphavanh, dovrebbe essere operativa il 2 dicembre prossimo. Il quotidiano "Vientiane Times" ritiene che il nuovo progetto abbatterà i costi di trasporto del 30-40 per cento, dando una spinta al commercio e agli investimenti. (Fim)