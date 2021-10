Business news: Banca mondiale, in India aumento Pil dell’8,3 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’India dovrebbe crescere dell’8,3 per cento nell’anno fiscale in corso, 2021-22, iniziato ad aprile. Lo prevede la Banca mondiale nel suo ultimo aggiornamento sulla regione dell’Asia meridionale, dal titolo “Shifting Gears: Digitization and Services-Led Development”. La crescita dovrebbe avere un passo più moderato nei due esercizi successivi: 7,5 per cento nel 2022-23 e 6,5 per cento nel 2023-24. Nonostante la grave seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, l’economia indiana dovrebbe subire quest’anno un impatto meno forte rispetto a quello del 2020, anche grazie agli investimenti nelle infrastrutture e alle riforme. Tuttavia, a medio termine restano incertezze, legate soprattutto al deterioramento degli asset, alla lenta ripresa del settore informale e a un’inflazione superiore alle previsioni. Per l’Asia meridionale nel suo complesso le stime sono del 7,1 per cento nel 2021 e 2022 e del 5,4 per cento nel 2023. (Inn)