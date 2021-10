Business news: compagnia Meituan sanzionata per 533 milioni di dollari per "comportamento monopolistico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Meituan, nota soprattutto per i servizi di consegna a domicilio, ha ricevuto una multa di 533 milioni di dollari per abuso della sua posizione e "comportamento monopolistico". Lo ha annunciato l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr), precisando che la sanzione equivale a circa il 3 per cento delle entrate nazionali totali dell'azienda, che lo scorso anno ammontavano a circa 18 milioni di dollari. L'ente regolatore ha precisato che la sanzione sulla piattaforma giunge a seguito di un'indagine di cinque mesi avviata lo scorso aprile, a causa di sospette violazioni della legge antitrust. La compagnia, che si era detta "pienamente disponibile" a cooperare all'inchiesta, è stata ritenuta colpevole di aver spinto i commercianti a firmare accordi di cooperazione esclusiva a partire dal 2018. In considerazione "dell'attività illecita" di Meituan e applicando le disposizioni della legge antitrust, gli enti regolatori hanno disposto una "guida amministrativa" per Meituan, in base alla quale la società dovrà effettuare una rettifica dei meccanismi della piattaforma, rafforzando le tutele per le imprese che operano su di essa e per i dipendenti che effettuano le consegne. (Cip)