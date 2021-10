Business news: India, Fitch abbassa stima per 2021-22 e alza quella per 2022-23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings, nel suo ultimo rapporto sull’area Asia-Pacifico, ha corretto al ribasso, all’8,7 per cento, le previsioni di crescita dell’India per l’anno fiscale in corso, 2021-22, iniziato ad aprile, ma ha migliorato quelle per l’esercizio successivo, 2022-23, dall’8,5 al dieci per cento. La correzione relativa all’anno in corso, rispetto al dieci per cento di giugno, è dovuta al ritardo della ripresa dalla seconda grave ondata dell’epidemia di coronavirus. Le prospettive di crescita, comunque, bilanciano la debolezza delle finanze pubbliche e del settore finanziario che, insieme a ritardi strutturali, motivano un rating BBB- con outlook negativo. (Inn)