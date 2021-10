Business news: Tata Sons rileva compagnia di bandiera India, dopo 68 anni ritorno alla famiglia dei fondatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tata Sons è l’offerente selezionato dal governo indiano per la privatizzazione della compagnia di bandiera Air India. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa del dipartimento per la Gestione degli investimenti e dei beni pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze, che gestisce il processo di “disinvestimento strategico”, e del ministero dell’Aviazione civile. L’offerta di Tata, di 180 miliardi di rupie (oltre due miliardi di euro), è superiore a quella di 151 miliardi presentata da Ajay Singh, presidente di SpiceJet. Air India, dunque, tornerà alla famiglia che la fondò: la compagnia, infatti, controllata dallo Stato dal 1953, fu fondata nel 1932 come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata. Nella conferenza stampa è stato precisato che dal 2009-10 il governo ha messo nella compagnia 545,84 miliardi di rupie in contanti e altri 556,92 miliardi di rupie sotto forma di garanzia, per un totale di 1.102,76 miliardi di rupie (oltre 12 miliardi di euro). Nel primo anno di acquisizione il nuovo proprietario manterrà l’organico, mentre dal secondo potranno partire programmi per il pensionamento volontario. (Inn)