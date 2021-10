Business news: Algeria valuta esportazione di idrogeno tramite gasdotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria sta valutando l'utilizzo di gasdotti per esportare idrogeno all'estero, nei prossimi anni. Lo ha annunciato il ministro delle Energie rinnovabili Benattou Ziane in un'intervista al quotidiano algerino "Ennahar". "Esportare idrogeno attraverso gasdotti è molto probabile, poiché possiamo ridurre le nostre esportazioni di gas naturale in Italia del 25 per cento e sostituirlo con idrogeno verde, che ci fa risparmiare grandi quantità di gas di cui abbiamo bisogno per uso interno". Il ministro algerino ha sottolineato che il suo Paese sta negoziando con la Germania per costruire un impianto di idrogeno verde in Algeria, con una capacità produttiva di 20 megawatt, prevedendo che questo progetto vedrà la luce entro il 2024. Il ministro delle Energie rinnovabili, ha affermato che l'Algeria si sta impegnando molto per passare all'energia pulita e per questo ha presentato diversi progetti da implementare compreso un progetto per generare 1.000 megawatt di energia solare, che fino ad oggi non è stato reso pubblico. Il responsabile algerino ha spiegato che l'Algeria aspira a generare 15.000 megawatt di energia solare entro il 2035, a un ritmo di 1.000 megawatt all'anno. (Ala)