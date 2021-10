Balcani: premier kosovaro Kurti, allargamento cruciale per completare Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve continuare ad allargarsi se vuole veramente "diventare Europa". Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, parlando ai giornalisti prima del summit Ue-Balcani occidentali di oggi a Brdo pri Kranju, in Slovenia. Secondo Kurti, i Balcani occidentali sono la regione naturale in cui l'Ue deve ottenere questo obiettivo. "L'Ue è il nostro destino, mentre l'Europa è il nostro continente", ha osservato Kurti facendo notare che per il Kosovo sono passati oltre tre anni dalla raccomandazione positiva della Commissione europea sulla liberalizzazione dei visti nell'Ue senza tuttavia aver ottenuto ancora questo risultato. (Res)