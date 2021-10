Balcani: dichiarazione finale summit Brdo, sostegno a sforzi inviato Ue per dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi partecipanti al summit Ue-Balcani tenutosi oggi sostengono pienamente gli sforzi del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit Ue-Balcani che si è tenuto oggi Brdo pri Kranju, in Slovenia. “Ci aspettiamo progressi concreti dalle due parti sulla piena normalizzazione delle relazioni tra loro, che è fondamentale per la stabilità e lo sviluppo dell'intera regione e per garantire che possano proseguire sui rispettivi percorsi europei”, si legge nel documento.(Res)