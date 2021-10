Serbia-Kosovo: presidente Vucic, sviluppare comunicazione con Unmik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è sempre pronta a compiere "ulteriori sforzi" per sviluppare ulteriormente uno scambio di opinioni con la missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik). Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che ha incontrato oggi il capo della missione Unmik, Zahir Tanin. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio è stata l'attuale situazione politica e di sicurezza in Kosovo. Tanin ha ringraziato il presidente serbo per aver trovato il tempo per i contatti telefonici nelle difficili condizioni date dalla pandemia in relazione agli eventi in corso in Kosovo. Vucic ha sottolineato che il dispiegamento dei membri del Rosu (unità speciali armate della polizia kosovara) ai valichi amministrativi di Jarinje e Brnjak rappresenta una nuova misura provocatoria e unilaterale di Pristina dopo il tentativo di formare un esercito. L'introduzione di tasse sulle merci serbe, inoltre, secondo Vucic causa "grande preoccupazione" per il futuro dei serbi in Kosovo. (segue) (Seb)