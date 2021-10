Covid: Guerini, ferma condanna per violenze a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ferma condanna per gli atti di violenza avvenuti oggi a Roma. La libertà di manifestare il proprio pensiero non può e non deve mai sfociare in attacchi alle istituzioni, minacce a giornalisti e assalti anti democratici. Alla CGIL e alle Forze dell'ordine va la mia solidarietà. Lo Stato non si farà intimidire": così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l'assalto della sede della Cgil avvenuto oggi a Roma. (Com)