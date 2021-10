Roma: Generale Rossi (CM), azioni violente durante protesta ingiustificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono agghiaccianti le immagini della violenta manifestazione 'no green pass' di Roma e dell'assalto alla sede della Cgil. Episodi di violenza ingiustificabile che meritano unanime condanna. Azioni deplorevoli che hanno una sola identità, quella criminale, e devono essere attribuite esclusivamente ai pochi che vogliono alimentare il disordine e il clima di tensione in un momento delicato per il Paese. Nel diritto della scelta 'no vax', non c'è spazio per i violenti e per chi vuole strumentalizzare questi episodi da cui tutti prendiamo le distanze. Massima solidarietà alle Forze di polizia a lavoro per ripristinare l'ordine e ai giornalisti che stanno documentando questi attimi di forte tensione", lo dichiara in una nota il Generale Domenico Rossi della lista civica Michetti. (Com)