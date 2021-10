Roma 2021: Pelonzi (Pd), con Bertolaso commissario riapre Malagrotta e termovalorizzatore Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra festeggia per la disponibilità data da Guido Bertolaso al candidato Enrico Michetti di occuparsi dell'emergenza rifiuti di Roma. Ricordiamo ai cittadini di Roma che proprio Bertolaso, in un recente incontro pubblico, si era detto 'assolutamente d'accordo con la riapertura della discarica di Malagrotta' e che era necessario realizzare un termovalorizzatore nell'area nord-est di Roma 'dove c'e' un aeroporto dove atterrano tre aeroplani al giorno', cioè il Salario dove e' presente l'aeroporto nell'Urbe". Lo dice in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio."Noi, come ha già detto il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Guadagna, siamo assolutamente contrari a riaprire la discarica di Malagrotta, chiusa nel 2013 grazie alle scelte dell'allora sindaco Marino e del Pd, e a realizzarne una nella Valle Galeria, perché quell'area della città pagato un prezzo ambientale altissimo negli ultimi 40 anni e va bonificata- ha aggiunto Pelonzi- Quanto al termovalorizzatore, ricordiamo che il piano regionale dei rifiuti non prevede questo tipo di impianto e che il fabbisogno di termovalorizzazione della Capitale può essere soddisfatto dall'ampliamento dell'impianto di San Vittore per cui è in corso la conferenza dei servizi in Regione". "Roma deve affrontare la gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica dell'economia circolare e degli impianti necessari a questo scopo- ha concluso Pelonzi- Due settimane fa il Ministero per la Transizione ecologica ha emanato i decreti contenenti i finanziamenti con fondi del Pnrr proprio per questo tipo di impiantistica. Su questi deve puntare Roma e non sugli inceneritori che, guarda caso, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili attraverso il Pnrr". (Com)