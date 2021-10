Business news: Vietnam, crescita all’1,42 per cento nei primi nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta sessione plenaria del Comitato centrale del Partito comunista del Vietnam si è chiusa dopo quattro giorni di lavori. Così come l’apertura, anche la chiusura è stata affidata al segretario generale, Nguyen Phu Trong, che si è soffermato sui risultati delle misure di prevenzione e controllo della pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency”. Il leader ha riconosciuto il forte impatto della quarta ondata epidemica sul Paese: l’economia nazionale si è contratta del 6,17 per cento nel terzo trimestre e dell’1,42 per cento nei primi nove mesi dell’anno, il tasso più basso dal 2000. Per quest’anno si prevede una crescita del tre per cento, lontana dall’obiettivo indicato dall’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. Trong ha sottolineato che gli sviluppi della pandemia sono imprevedibili e rendono più che mai necessarie leadership e consapevolezza. La programmazione socio-economica e finanziaria dovrebbe concentrarsi sull’elaborazione di possibili scenari. Diversi settori devono essere ristrutturati: commercio, servizi, aviazione e turismo. Alcune industrie chiave devono essere protette. (Inn)