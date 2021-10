Business news: Hong Kong, operazioni commerciali estere in espansione del 10 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese della Cina continentale e dei Paesi esteri hanno effettuato 9 mila operazioni commerciali a Hong Kong nel corso del 2021, registrando un incremento record del 10 per cento. È quanto emerge dai sondaggi condotti dal dipartimento di Censimento e statistica e da InvestHk, sezione responsabile degli investimenti diretti esteri (Ide) della Regione amministrativa speciale. Nonostante la contrazione del mercato provocata dalla pandemia di Covid-19, la comunità imprenditoriale internazionale ha accordato fiducia al mercato di Hong Kong, che “incrementerà gli sforzi nella promozione degli investimenti per attirare un maggior numero di aziende d’oltremare”. Lo ha dichiarato Edward Yau, segretario per il Commercio e lo sviluppo economico del governo locale, annunciando un maggior impegno soprattutto sul fronte delle start-up. Secondo i sondaggi condotti dagli enti di statistica della regione amministrativa, il settore delle start-up ha registrato un’espansione del 68,5 per cento a partire dal 2017, arrivando a 3.755 aziende nel 2021, impegnate soprattutto nei settori della tecnologia finanziaria e logistica, della consulenza e dell’elettronica. (Cip)