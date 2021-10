Business news: Samsung Electronics, record storico di fatturato nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ritiene di aver conseguito nel terzo trimestre un volume d'affari senza precedenti nella storia dell'azienda: ben 73mila miliardi di won (61,2 miliardi di dollari), in aumento del 9 per cento su base annua. Se confermato, il dato preliminare rappresenterebbe il primo fatturato trimestrale di Samsung superiore ai 70mila miliardi di dollari. L'utile operativo nel periodo luglio-settembre è aumentato invece del 27,94 per cento su base annua a 15.800 miliardi di dollari, il secondo miglior risultato trimestrale nella storia dell'azienda. (Git)