Business news: India, banca centrale lascia invariati i tassi di interesse

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, al termine della riunione bimestrale (6-8 ottobre), ha lasciato i tassi di interesse invariati: il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, al quattro per cento; il reverse repo, al quale prende in prestito denaro dalle banche e assorbe la liquidità in eccesso, al 3,35 per cento. È stato anche mantenuto un orientamento “accomodante”, per rilanciare e sostenere la crescita su base duratura e continuare a mitigare l’impatto della pandemia di coronavirus sull’economia. Secondo il comunicato emesso dall’Rbi, comunque, il peggio della seconda ondata epidemica è alle spalle e l’andamento della campagna di vaccinazione dà fiducia nella normalizzazione dell’attività economica. (Inn)