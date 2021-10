Roma: dura manifestazione contro i green pass, folla tenta l'assalto a Montecitorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure tutto era cominciato in piazza del Popolo alle 15 con una manifestazione che sarebbe dovuta essere statica. Una manifestazione come tante altre in precedenza, alle quali la partecipazione della gente non era stata mai importante. Oggi, alle 16, si sono ritrovati, secondo quanto riferito dalla questura, in 10mila di cui una fitta schiera di manifestanti, in corteo, ha preso la via di Villa Borghese e superando diversi cordoni di polizia e, con l'intenzione di raggiungere Montecitorio, sono arrivati in Via del Corso dove, però, le forze dell'ordine si erano organizzate anche con mezzi muniti di cannone ad acqua. Un altro gruppo, però, si è sganciato e ha assalito in Corso Italia, la sede nazionale della Cgil riuscendo ad entrare e danneggiare gli interni fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Intanto in via del Corso gli agenti con bordate d'acqua e lanci di lacrimogeni, hanno mantenuto sotto controllo i manifestanti alcuni dei quali sono stati fermati e portati negli uffici. Solo in serata la situazione sembra essersi tranquillizzata. Alla fine, da una prima conta risulterebbero tre le persone fermate e un agente ferito. (Rer)