Business news: Microsoft e il fornitore di Apple Pegatron collaboreranno nel settore del 5G

- Uno dei fornitori chiave di Apple, Pegatron, collaborerà col colosso dell'informatica Microsoft alla realizzazione di sistemi per le reti private 5G. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui Pegatron - il secondo maggior assemblatore a contratto di Apple dopo Foxconn - ha investito nella tecnologia emergente del 5G sin dal 2019, al fine di estendere le proprie attività oltre il mercato degli apparecchi elettronici dell'azienda di Cupertino. "L'azienda ha cercato nuovi motori di crescita in risposta al picco dell'industria degli smartphone", ha dichiarato a "Nikkei" un dirigente di Pegatron. "Scorgiamo possibilità nel mercato nascente del 5G, e il top management sostiene appieno l'allocazione di risorse tese a cogliere tali opportunità". Rispetto alle reti 5G pubbliche, quelle private saranno di dimensioni inferiori, e dedicate a singole installazioni quali stabilimenti industriali, ospedali o aziende agricole. Pegatron ha già investito un miliardo di dollari di Taiwan (36 milioni di dollari) e assunto 200 lavoratori specializzati a sostegno del suo nuovo comparto 5G. Il progetto lanciato con Microsoft punta a realizzare stazioni base per il 5G mobile da utilizzare in scenari estremi come linee di comunicazione emergenziali, ad esempio nel caso di una sospensione delle comunicazioni ordinarie causata da un terremoto. (Cip)