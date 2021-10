Business news: Hitachi vince appalto per collegamento energetico Egitto-Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato giapponese Hitachi si è aggiudicato un appalto da 900 milioni di dollari per l'interconnessione delle reti elettriche di Egitto e Arabia Saudita. Hitachi realizzerà una linea di trasmissione ad alta tensione di corrente continua lunga 1.350 chilometri, grazie alla quale i due Paesi potranno scambiarsi sino a 3mila megawatt di energia elettrica prodotta dalle rispettive fonti rinnovabili. I lavori verranno affidati in particolare all'unità Hitachi Abb Power Grid, tramite un consorzio formato da aziende di costruzione egiziane e saudite. L'interconnessione tra Egitto e Arabia Saudita dovrebbe essere ultimata entro ottobre 2025, e il costo complessivo del progetto è stimato in 1,8 miliardi di dollari. Una volta completata, la linea costituirà una delle reti di trasmissione energetica transfrontaliere Africa-Asia più lunghe al mondo. (Git)