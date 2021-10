Business news: Cina, dissesto geologico causa chiusura di 27 miniere di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisette miniere di carbone della provincia settentrionale dello Shanxi, in Cina, sono state chiuse a seguito del dissesto geologico e dei nubifragi che hanno colpito l'area in questi giorni. È quanto dichiarato dall'amministrazione locale, che ha decretato il livello di emergenza tre. Oltre alla sospensione dell'attività estrattiva del carbone, la provincia rende nota la chiusura di altre 99 miniere e sette fabbriche chimiche. Le forti piogge e le frane che hanno colpito la provincia, una delle principali produttrici di carbone a livello nazionale, finiscono con l'aggravare i problemi di approvvigionamento alla base della crisi energetica nazionale. Nelle ultime settimane, oltre 20 province hanno operato tagli alla fornitura elettrica a imprese e privati a causa delle insufficienti scorte di carbone termico prodotto localmente. Nel tentativo di contenere i problemi energetici, il governo di Pechino ha inviato gruppi di lavoro in varie province del Paese con lo scopo di assistere imprese e governi locali nella gestione dell'emergenza. La misura giunge a seguito della stipula di diversi contratti a medio e lungo termine tra le principali imprese carbonifere nazionali e le province, dopo che negli ultimi giorni il governo era stato esortato ad incrementare la fornitura di carbone ricorrendo alle importazioni estere. In tale ottica, le imprese carbonifere della provincia settentrionale dello Shanxi hanno firmato un contratto a medio e lungo termine per la fornitura del combustibile a 14 tra province, regioni autonome e comuni. Yao Shaofeng, direttore dell'ufficio energetico provinciale, ha esortato i contraenti a rispettare scrupolosamente i termini dell'accordo e ad organizzare ragionevolmente il piano di spedizione e scarico nel corso dei mesi a venire. (Cip)