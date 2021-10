© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioREGIONE- Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa alla manifestazione di solidarietà alla Cgil. L'evento si svolge a Roma, presso la sede della Cgil in Corso d'Italia 25 - Ore 10:30ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà presente a Largo Beltramelli per una manifestazione di Fd'I - Ore 11- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà al Foro Italico (ingresso piscine) e parteciperà ad un evento sullo sport come prevenzione e salute - Ore 12:30- Il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti sarà al Campo sportivo Panichelli in Viale santa Rita da Cascia per un evento di solidarietà insieme al candidato Nicola Franco - Ore 15:30(Rer)