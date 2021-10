Business news: Hong Kong, Carrie Lam annuncia nuove misure per rafforzare sistema finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong punta a crescere come centro finanziario globale, per questo faciliterà il flusso transfrontaliero di renminbi e migliorerà il regime di quotazione sul mercato azionario. Sono gli obiettivi annunciati dal capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, nell'ultimo discorso del suo mandato, pronunciato davanti ai membri del Consiglio legislativo (LegCo). "Le sfide senza precedenti degli ultimi due anni" non hanno compromesso la stabilità del sistema finanziario locale, ha dichiarato Lam, e il governo di Hong Kong migliorerà le agevolazioni fiscali nel tentativo di attirare maggiori imprese nella Regione amministrativa speciale (Ras). L'impegno sul fronte finanziario procederà di pari passo con gli obiettivi sulla sostenibilità. Le autorità locali sosterranno infatti la cooperazione strategica tra il mercato azionario di Hong Kong e il Guangzhou Futures Exchange, la borsa dedita allo sviluppo di strumenti finanziari per la riduzione dell'impatto ambientale, ha fatto sapere il capo esecutivo. (Cip)