Business news: Hong Kong, aziende estere valutano trasferimento a causa delle rigide misure anti-epidemiche

- Le aziende europee stanno discutendo il trasferimento delle proprie attività da Hong Kong a causa delle rigide misure di quarantena attuate dal governo. Lo scrive il quotidiano "South China Morning Post", secondo cui le quarantene obbligatorie di 21 giorni per gli arrivi internazionali starebbero causando "frustrazione" tra i dirigenti d'azienda. Frederik Gollob, presidente della Camera di commercio europea a Hong Kong, ha infatti affermato al quotidiano che molte imprese prevedono di trasferire parte delle loro operazioni in altri mercati asiatici, tra cui Singapore. Lo scorso agosto, Francia, Germania, Spagna e altri Paesi Ue hanno esortato il capo dell'amministrazione dell'ex colonia britannica, Carrie Lam, a operare un allentamento delle restrizioni, affermando che i rigidi "controlli pandemici minacciano la posizione di Hong Kong come centro finanziario globale". (Cip)