Business news: Cina, viaggi in calo del 33,8 per cento durante le festività per la nascita della Repubblica

- Il volume di viaggi effettuati in Cina durante le vacanze nazionali della "Settimana d'oro", durante la quale si celebra l'anniversario della Repubblica popolare, ha subito un decremento del 33,8 per cento rispetto al 2019, a causa delle rigide misure di prevenzione e controllo pandemico adottate dal governo. Lo indicano i dati del ministero dei Trasporti di Pechino. Per minimizzare il rischio di contagio e contenere i focolai di Covid-19 già esistenti, il governo ha infatti sconsigliato trasferte "non necessarie" provocando un sensibile decremento del turismo. Sulla base della contrazione della spesa interna, Louis Kuijs, responsabile dell'economia dell'Asia alla Oxford Economics, ha abbassato la sua stima per la crescita della Cina nel quarto trimestre al 3,6 per cento su base annua dal 5 per cento precedente, citando il continuo impatto delle restrizioni immobiliari come il fattore principale. (Cip)