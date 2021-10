Business news: Banca centrale Cina, estensione servizi ai migranti interni favorirebbe crescita consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incrementare l'accesso ai servizi per i lavoratori migranti nelle aree urbane aumenterebbe la spesa interna della Cina del 30 per cento. Lo ha dichiarato il funzionario della Banca centrale cinese Cai Fang, analizzando i limiti dell'"hukou", l'attuale sistema di certificazione della residenza in vigore nella Repubblica Popolare. L'"hukou", istituito nel 1985, vincola infatti i diritti dei possessori alla propria area di residenza, precludendo loro di accedere a beni e servizi in caso di trasferimento. Secondo Cai, a fronte di una popolazione migrante del 64 per cento nelle aree urbane, l'accesso a scuole, ospedali e altri servizi è garantito a poco più del 45 per cento, dati che influiscono negativamente sull'economia nazionale. Certificare la residenza ai migranti nelle città incrementerebbe i consumi del 27-30 per cento, fattore che raddoppierebbe la popolazione cinese a reddito medio, afferma Cai. (Cip)