© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la violenza non c'è nessuno spazio. Gli attacchi alle forze dell'ordine e alla sede della Cgil, cui va la mia piena solidarietà, il tentativo di colpire Palazzo Chigi, non hanno nulla a che vedere con il diritto a manifestare. La risposta dello Stato sarà ferma". Così, in un tweet, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. (Com)