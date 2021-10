Roma: dura manifestazione contro i green pass, folla tenta l'assalto a Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al grido "no green pass", "libertà", oppure "giù le mani dai bambini", i manifestanti che hanno partecipato oggi alla protesta contro i green pass si sono spinti fino a poche centinaia di metri da piazza Montecitorio e Palazzo Chigi. Momenti di tensione, e a tratti di veri scontri con le forze dell'ordine, si sono vissuti in via del Corso: da un lato si lanciavano bottiglie ed oggetti di ogni genere contro il cordone di polizia, dall'atro, per alleggerire la pressione dei manifestanti, si rispondeva con getti di acqua e lanci di lacrimogeni oltre alle cariche di alleggerimento quando la pressione sugli scudi si faceva troppo forte. "I dispositivi di ordine pubblico stanno gestendo le varie manifestazioni, in cui viene usata violenza, con interventi proporzionati alle azioni dei manifestanti - hanno riferito dalla questura di Roma-. Sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti per disperdere gruppi violenti. Ci sono persone fermate nei cui riguardi sono in corso accertamenti per verificare la loro posizione". (segue) (Rer)