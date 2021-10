Covid: ministero Cultura, per eventi negli stadi e palazzetti stesse regole dello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura ha precisato che il decreto pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale che regola l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative prevede un ritorno al 100 per cento delle capienze per gli spettacoli che avvengono in zona bianca in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, anche all'aperto con posti seduti e preassegnati. Per gli spettacoli, gli eventi e i concerti che si svolgono nei palazzetti e negli stadi, si legge in una nota, valgono le stesse regole dello sport: 75 per cento di capienza massima per gli eventi all'aperto e 50 al chiuso. Inoltre, se si tratta di eventi all'aperto con anche o solo posti in piedi, la decisione sulle capienze spetta, di volta in volta, all'autorità di pubblica sicurezza. (Com)