Roma: Speranza, solidarietà a Cgil e forze dell’ordine, squadrismo inaccettabile

- "Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne". Così Roberto Speranza, commentando quanto avvenuto nella capitale durante la manifestazione 'No Green pass'". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito agli scontri di oggi a Roma nel corso della manifestazione contro il certificato verde. (Rin)