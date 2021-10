Roma: Cuppi (Pd), tolleranza zero contro viltà e barbarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma i fascisti hanno “assaltato la sede della Cgil per occuparla, mentre in piazza hanno assalito la polizia, cercando di ribaltare delle camionette, e adesso sono arrivati persino a Palazzo Chigi”. Lo afferma in una nota Valentina Cuppi, presidente dell’assemblea del Partito democratico, commentando i disordini a Roma durante le manifestazioni contro la certificazione verde. “Alle lavoratrici e i lavoratori che la Cgil rappresenta, e a quelli sul campo in divisa per contenere la follia di una piazza violenta, tutta la solidarietà possibile: la viltà e la barbarie del fascismo si è manifestata anche oggi, e noi chiediamo che la legge venga applicata e che i partiti che ad esso si rifanno vengano sciolti”, ha detto. (Com)