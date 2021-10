Roma: M5s, violenze intollerabili causate da elementi di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto oggi a Roma non ha nulla a che fare con la manifestazione del dissenso contro il certificato verde. Si tratta di puri e semplici episodi di violenza che vanno condannati senza alcun tipo di esitazione". Così in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. "Per ore il centro della Capitale – prosegue Crippa - è stato tenuto in ostaggio da un gruppo di facinorosi ed è stata assediata la sede della Cgil. Siamo stati costretti ad assistere a una situazione intollerabile causata da elementi di estrema destra che hanno scatenato una vera e propria guerriglia"."Desidero esprimere massima solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri e mi auguro che i responsabili delle violenze vengano immediatamente individuati", conclude. (Com)