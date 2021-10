G20: Di Stefano, in Italia forte comunità di innovatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia abbiamo una comunità di innovatori e di start up molto forte che ha bisogno di un sostegno per emergere sullo scenario internazionale. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano in occasione del G20 Innovation League. “Il nostro impegno è maggiore grazie a una norma, la 104 del 2019, che ha portato le competenze dell’innovazione dal ministero dello Sviluppo economico a quello degli Affari esteri”, ha aggiunto Di Stefano, evidenziando che con questa riforma il Maeci ha assunto valore centrale nel sostegno all’export e alla promozione dell’ecosistema dell’innovazione. “Questo ci ha permesso di essere presenti ai tavoli che parlano di innovazione e sviluppo dell’ecosistema industriale all’estero ma anche di poter creare un cambiamento sulla gestione dei fondi dell’ultimo anno, 5,4 miliardi di euro destinati allo sviluppo all’estero delle nostre imprese”, ha concluso.(Res)