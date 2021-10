Egitto: ministro Approvvigionamento Al Moselhy, riserva di grano basterà per cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riserva egiziana di grano è sufficiente per un periodo di cinque mesi. Lo ha annunciato il ministro dell'Approvvigionamento e del commercio interno dell’Egitto, Ali al Moselhy, in un comunicato stampa, dichiarando che i nuovi silos hanno consentito lo stoccaggio di una scorta di grano per i prossimi cinque mesi e la riduzione degli sprechi del 15 per cento. In ministro ha inaugurato sei nuovi silos di grano con una capacità totale di 30 mila tonnellate nel governatorato di Sharqiyya, affermando che saranno costruiti altri quattro magazzini destinati allo stoccaggio delle merci.(Cae)