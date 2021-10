Roma: Di Maio, violenza inaudita, solidarietà a forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica deve condannare quanto accaduto oggi in piazza a Roma. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul proprio profilo Facebook. "Questi non sono manifestanti, sono delinquenti. Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine. Basta con questa violenza inaudita, basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Con la salute dei cittadini non si scherza. La politica condanni, senza se e senza ma. Non devono esserci dubbi: la vita è una cosa preziosa", ha scritto Di Maio. (Res)