Roma 2021: Saltamartini (Lega), con Bertolaso in campo una marcia in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe un onore avere Guido Bertolaso al fianco di Enrico Michetti come commissario ai rifiuti e al Giubileo. Se da una parte con l'ex capo della protezione civile in campo, la Capitale potrebbe avere una marcia in più per fare lo scatto in avanti verso il valore che merita, dall'altra è evidente che con la vittoria di Michetti si preannuncia una squadra al governo della città composta da persone esperte e competenti. Ecco perché è importante questa volta non disertare le urne". E' quanto dichiara in una nota Barbara Saltamartini, deputata della Lega. (Com)