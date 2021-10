Repubblica Ceca: leader Spolu e Pirati-Stan, già al lavoro per riunire il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste elezioni hanno ulteriormente diviso la Repubblica ceca, ragion per cui sarà ora necessario lavorare per riunire questa spaccatura all'interno della popolazione. Questo il messaggio che nel complesso è stato trasmesso dai leader delle coalizioni Spolu e Pirati -Stan, usciti vincitori dalle elezioni nonostante lo spoglio non sia ancora ufficialmente terminato. Nei loro commenti tutti i leader hanno dichiarato che già questa sera vi sarà una prima riunione dei vertici delle due coalizioni per discutere la possibile formazione di un nuovo governo. Petr Fiala, leader di Spolu, ha parlato di una "vittoria delle coalizioni democratiche", in riferimento al carattere populista sia del partito di governo uscente, Ano, che del movimento di destra Libertà e democrazia diretta (Spd). In tal senso, Fiala ha anche detto che è "stata scongiurata una deriva simile a quelle che vediamo in Ungheria e Polonia". Interrogato sul possibile ostruzionismo da parte del presidente Milos Zeman, Fiala ha dichiarato che "la maggioranza è chiara e il presidente non può ignorarla". Zeman prima delle elezioni ha lasciato intendere di voler assegnare il mandato esplorativo al partito singolo che riceverà più voti, e con i risultati di oggi si tratterebbe ancora di Ano. (segue) (Vap)