Repubblica Ceca: leader Spolu e Pirati-Stan, già al lavoro per riunire il Paese (2)

- Il leader del Pirato Pirata, Ivan Bartos, ha notato che i risultati sono, dal suo punto di vista, piuttosto deludenti. la coalizione infatti aveva dichiarato che un risultato sotto al 20 per cento sarebbe stato poco positivo. Anche il leader di Sindaci e indipendenti (Stan) Vit Rakusan ha notato che i risultati potevano essere migliori. Entrambi hanno però notato che la cooperazione tra Pirati e Stan "dura da cinque anni". Bartos inoltre ha sottolineato "la gigantesca campagna condotta da alcuni media contro i Pirati durante gli ultimi mesi", campagna che probabilmente ha influito sui risultati. Rakusan ha poi notato che "un governo di 5 partiti non sarà facile", ed ha ribadito che "con gli oligarchi e gli estremisti non intendiamo trattare", chiudendo così la porta a possibili trattative con Ano e Spd.Il leader di Spd, Tomio Okamura, ha invece apprezzato il fatto che queste elezioni confermano il ruolo del suo movimento "come unica vera formazione patriottica nel parlamento ceco". Secondo Okamura, Spd "non ha fatto errori, i risultati sono di un punto inferiori al 2017 perché sono comparsi altri partiti simili al nostro". I leader delle formazioni della sinistra tradizionale, vale a dire Vojtech Filip per il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) e Jan Hamacek per il Partito socialdemocratico ceco (Cssd), entrambi rimasti fuori dal parlamento, hanno rassegnato le dimissioni. (Vap)