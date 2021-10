Austria: cancelliere Kurz rassegna le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurz resterà il leader del Partito popolare austriaco (Ovp) e manterrà il seggio da deputato del Consiglio nazionale. In un breve discorso in diretta televisiva, Kurz ha deciso di cedere alle pressioni sorte dopo che il suo nome è stato inserito nella lista degli indagati per favoreggiamento della corruzione. “Le accuse nei miei confronti si riferiscono al 2016”, ha detto Kurz, affermando che si tratta di accuse “ingiuste” e che sarà in grado di dimostrarlo. Il cancelliere dimissionario ha inoltre presso atto del fatto che i Verdi, partito che ha sostenuto la coalizione di governo, ha preso “una posizione chiara” contro di lui. La sua squadra di governo lascerà l’incarico, ha aggiunto Kurz, che si è detto “grato” per la solidarietà espressa. “Qui non si tratta di interessi di parte”, ha detto, affermando che il suo Paese, l’Austria, “viene prima” anche della propria situazione personale.(Geb)