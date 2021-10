Repubblica Ceca: elezioni politiche, Babis si congratula con leader delle coalizioni vincenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Ano e premier ceco uscente Andrej Babis ha fatto le congratulazioni ai vincitori delle elezioni politiche in Repubblica Ceca, le due coalizioni Spolu e Pirati-Stan. Le parole di Babis arrivano quando lo spoglio è ormai in dirittura d'arrivo. Il premier uscente ha aggiunto però che "il risultato di queste elezioni è chiaramente determinato da cinque partiti che si sono uniti al solo scopo di eliminarmi". "In ragione delle cause che sono state inventate e indirizzate alla mia persona, ritengo che il risultato di Ano sia comunque un successo", ha detto Babis. "Questo testimonia che Ano non è un prodotto usa e getta e molti elettori confermano la fiducia al partito", ha dichiarato il premier uscente. (Vap)